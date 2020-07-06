Derbisever Novak
Büyük maçları boş geçmeyen Filip Novak, Aslan’ı da avladı. Bu sezon 8 gole ulaşan Çekyalı, F.Bahçe’ye 3 gol attı.
Fırtına'nın 'sol bek' görünümlü gizli golcüsü Filip Novak, Galatasaray'ı da pas geçmedi. Çekyalı oyuncu, 70'te Sosa'nın yaptığı ortayı kafa ile fileleri göndererek sarı-kırmızılı takımın ümitlerini bitirdi. Novak 5'i ligde olmak üzere bu sezon 8 kez fileleri sarsarak forvetlere taş çıkarttı. 6 gol atan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ten sonra Gaziantepli Djilobodji ile birlikte Süper Lig'in en golcü ikinci savunmacısı olan 30 yaşındaki oyuncu bu gollerin 3'ünü Fenerbahçe filelerine (2'si kupada, 1'i ligde), birini ise Galatasaray'a atarak hem farkını gösterdi hem de 'büyük maç oyuncusu' geleneğini devam ettirdi.
SOSA'YA BOŞ OLACAĞIMI SÖYLEDİM
Novak, "Arka direkte boş olacağımı Sosa'ya ilettim. Beni takip etmediklerini, bir fırsat yaratabileceğimizi söylemiştim. O da beni çok iyi gördü ve çok iyi orta yaptı. Golden önemlisi hala bu yarışta iddialı olmamız" diye konuştu.
- 6.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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