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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Derbisever Novak

Derbisever Novak

Büyük maçları boş geçmeyen Filip Novak, Aslan’ı da avladı. Bu sezon 8 gole ulaşan Çekyalı, F.Bahçe’ye 3 gol attı.

Fırtına'nın 'sol bek' görünümlü gizli golcüsü Filip Novak, 'ı da pas geçmedi. Çekyalı oyuncu, 70'te Sosa'nın yaptığı ortayı kafa ile fileleri göndererek sarı-kırmızılı takımın ümitlerini bitirdi. Novak 5'i ligde olmak üzere bu sezon 8 kez fileleri sarsarak forvetlere taş çıkarttı. 6 gol atan Göztepeli 'ten sonra Gaziantepli Djilobodji ile birlikte 'in en golcü ikinci savunmacısı olan 30 yaşındaki oyuncu bu gollerin 3'ünü filelerine (2'si kupada, 1'i ligde), birini ise Galatasaray'a atarak hem farkını gösterdi hem de 'büyük maç oyuncusu' geleneğini devam ettirdi.

SOSA'YA BOŞ OLACAĞIMI SÖYLEDİM
Novak, "Arka direkte boş olacağımı Sosa'ya ilettim. Beni takip etmediklerini, bir fırsat yaratabileceğimizi söylemiştim. O da beni çok iyi gördü ve çok iyi orta yaptı. Golden önemlisi hala bu yarışta iddialı olmamız" diye konuştu.

  1. 6.7.2020
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