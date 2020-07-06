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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Cisse’yi geçti

Kuzeyin Kralı Cisse’yi geçti

Fırtına'nın forvetteki gol makinesi yeniden seriye bağladı. Geçtiğimiz hafta karşısında attığı golle ligdeki 6 maçlık suskunluğunu bozan Norveçli golcü, filelerini de sarstı.

Fırtına'nın forvetteki gol makinesi yeniden seriye bağladı. Geçtiğimiz hafta karşısında attığı golle ligdeki 6 maçlık suskunluğunu bozan Norveçli golcü, filelerini de sarstı. Son dakikada müthiş bir driplingin ardından sert bir şutla kaleci Okan'ı avlayan , ligdeki gol sayısını 21'e çıkardı. Alanyasporlu 'yi (20 gol) geçerek, krallık yarışında yeniden zirveye oturan Sörloth, "Kazandık. Mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.
  1. 6.7.2020
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