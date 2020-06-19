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19 Haziran 2020, Cuma
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‘Sus’ akımı

‘Sus’ akımı

 Sörloth'un maçında 'na yaptığı, "Sus" işareti akım oldu. , resmi büyük fotoğraflar halinde basarak duvarlara asmaya başladı.

Sörloth'un maçında 'na yaptığı, "Sus" işareti akım oldu. , resmi büyük fotoğraflar halinde basarak duvarlara asmaya başladı. 41 maçta 27 gol atan yıldız için sosyal medyada, "Sen şimdiden bizim gönlümüzde kral oldun" mesajları paylaşılıyor.

  1. 19.6.2020
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