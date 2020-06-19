‘Sus’ akımı

Alexander Sörloth'un Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'na yaptığı, "Sus" işareti akım oldu. Taraftarlar, resmi büyük fotoğraflar halinde basarak duvarlara asmaya başladı. 41 maçta 27 gol atan yıldız için sosyal medyada, "Sen şimdiden bizim gönlümüzde kral oldun" mesajları paylaşılıyor.