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29 Mayıs 2020, Cuma
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Limnios el yakıyor

Limnios el yakıyor

Fırtına'nın forması giyen ile ilgilendiği yazılmıştı.

Fırtına'nın forması giyen ile ilgilendiği yazılmıştı. Yunan sağ açığın transferine ilişkin kulüpten açıklama geldi. Sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlayan PAOK yönetim kurulu üyesi Giorgos Savvidis, Limnios'un 'a transferine ilişkin, "Eğer 20 milyon euro verirlerse olur" cevabını verdi.
  1. 29.5.2020
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