Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!
Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına uygulanan corona virüsü test sonuçlarının tümünün negatif çıktığını açıkladı.
Corona virüsü testlerini aksatmadan uygulayan Trabzonspor Kulübü, son yapılan testler sonucunda kulüpte herhangi bir vakaya rastlanmadığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır"
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 20:53
- Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!
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