Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı!

Corona virüsü testlerini aksatmadan uygulayan Trabzonspor Kulübü, son yapılan testler sonucunda kulüpte herhangi bir vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin altıncısı yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır"