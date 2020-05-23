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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Novak ev bakıyor

Novak ev bakıyor

ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü 'tan heyecanlandıran haber geldi...

ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü 'tan heyecanlandıran haber geldi... Çek oyuncu, kız arkadaşı Kaderine ile birlikte önceki gün şehirde ev baktılar. Yeni projeleri incelediler. Provaznikova bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Taraftarlar "Ev baktığına göre belli ki anlaşma sağlanmış" yorumunda bulundular.
  1. 23.5.2020
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