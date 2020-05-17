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17 Mayıs 2020, Pazar
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Nedelev aşkı

Nedelev aşkı

Fırtına, ’in hücum oyuncusu için bir harekat daha başlattı. 27 yaşındaki futbolcu kontratında son yıla girdi. Uygun bedelle alınacak.

bir yandan sezonun başlama ihtimaline karşılık hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in çok istediği Todor Nedelev listenin üst sıralarında yer alıyor. ile olan kontratında son yılına giren Bulgar hücum oyuncusu için düşük bir bonservis bedeli önerilecek. 27 yaşındaki futbolcu daha önceki açıklamalarında kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini söylemişti. Sol ayağını raket gibi kullanan hücum oyuncusu hem en uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Nedelev bu sezon ligde 7 karşılaşmada forma giydi. 7 gol attı, 3 asist yaptı.
  1. 17.5.2020
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