Ndiaye güçleniyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ndiaye güçleniyor

Ndiaye güçleniyor

Ndiaye güçleniyor

Ameliyat sonrası yeniden bireysel antrenmanlara başlayan Badou Ndiaye'den her geçen gün güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Ameliyat sonrası yeniden bireysel antrenmanlara başlayan Badou Ndiaye'den her geçen gün güzel haberler gelmeye devam ediyor. Senegalli orta saha oyuncusu dizini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü kas yapısı sebebiyle 29 yaşındaki futbolcunun beklenenden daha kısa süre içinde sahalara dönebileceği konuşuluyor.
  1. 17.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ndiaye güçleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA