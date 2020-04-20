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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Yattara: benim hayalim

Yattara: Trabzonspor benim hayalim

Yattara’nın hedefi bir gün temsilcisini çalıştırmak. “’u çok seviyorum” dedi.

ekibinin unutulmaz oyuncularından , beIN Sports'a konuştu. Gineli efsane "'de hep çok mutlu oldum. Burayı çok seviyorum. Sevildiğimi de hissediyorum. Ben Türk'üm. Şu anda İstanbulspor'da 'nin yardımcısıyım. Bir gün 'u çalıştırma hayalim var. Ne olursa olsun ben Trabzonsporluyum. İnşallah yeniden Trabzonspor'a hizmet ederim" ifadelerini kullandı. İbrahima Yattara koronavirüs günlerinde oyunculara özel idman programları hazırladıklarını da söyledi.

  1. 20.4.2020
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