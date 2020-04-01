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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Mutlu bir sambacı

Mutlu bir sambacı Manoel

Başkan Ağaoğlu, 'in sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de şehre uygun olduğunu söyledi. Manoel'in eşi de Assis bir erkek çocuğu dünyaya getirirken adını da koydukları açıklanmıştı.

Başkan Ağaoğlu, 'in sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de şehre uygun olduğunu söyledi. Manoel'in eşi de Assis bir erkek çocuğu dünyaya getirirken adını da koydukları açıklanmıştı. 30 yaşındaki oyuncu şu ana kadar ligde hiç forma giymezken sadece ile oynanan kupa maçında 90 dakika sahada kaldı.
  1. 1.4.2020
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