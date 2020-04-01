F.Bahçe derbileri bir başka - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor F.Bahçe derbileri bir başka

F.Bahçe derbileri bir başka

F.Bahçe derbileri bir başka

'' çağrılarına uyan futbolcular, taraftarlarla bir arada olmak adına aktif olarak kullanmaya başladı.

'' çağrılarına uyan futbolcular, taraftarlarla bir arada olmak adına aktif olarak kullanmaya başladı. 'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme de bu isimlerden biri. İnstagram'dan bordo-mavili taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan sambacı, en iyi atmosferin F.Bahçe karşılaşmalarında olduğunu belirtti. 28 yaşındaki sağ kanat, ''Trabzonspor büyük bir kulüp, en iyi taraftara sahip. için dünyadaki en iyi atmosferi oluşturuyorlar. Özellikle de F.Bahçe maçlarında'' dedi.
  1. 1.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

F.Bahçe derbileri bir başka haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN