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19 Mart 2020, Perşembe
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Da 'da 3 maç kaldı

Da Costa'da 3 maç kaldı

Devre arasında alınan ve sözleşmesinde, '2019-20 sezonunda oynanacak ve maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır' maddesi bulunan Da 'nın opsiyonunun devreye girmesine 3 maç kaldı.

Devre arasında alınan ve sözleşmesinde, '2019-20 sezonunda oynanacak ve maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır' maddesi bulunan Da 'nın opsiyonunun devreye girmesine 3 maç kaldı. Bordo-mavili takımda 5 lig ve 2 kupa mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki stoperin, kalan periyotta lig ve kupada toplamda 3 maça daha ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmesi 2020-21'e kadar uzayacak.
  1. 19.3.2020
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