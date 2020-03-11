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11 Mart 2020, Çarşamba
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Dayanışma çağrısı

Dayanışma çağrısı

, yayımladığı mesajla bordo-mavili taraftarlara dayanışma çağrısı yaptı.

, yayımladığı mesajla bordo-mavili taraftarlara dayanışma çağrısı yaptı. Başkan İbrahim Tüfekçi, "Trabzonsporlular dediğimiz, kulübün dışında yer alan tüm sivil tarafının kalan haftalarda tek bir ses olmasını istiyor ve diliyoruz. Maçlarımız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, takımımızı 34. haftaya kadar şartsız desteklemeliyiz" dedi.
  1. 11.3.2020
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