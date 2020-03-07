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07 Mart 2020, Cumartesi
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Coşkulu karşılama

Coşkulu karşılama

devi, 'te şampiyon gibi karşılandı. Taraftarlar, için "King of the North" diye seslendi. 'ya da büyük sevgi gösterilerinde bulunurken "Şampiyon .", "O sene bu sene" tezahüratları yaptılar.

devi, 'te şampiyon gibi karşılandı. Taraftarlar, için "King of the North" diye seslendi. 'ya da büyük sevgi gösterilerinde bulunurken "Şampiyon .", "O sene bu sene" tezahüratları yaptılar. kafilesi taraftarların gösterdiği ilgiden dolayı, takım otobüsüne yoğun güvenlik önlemleri altında binebildi. Taraftarlar Sosa ve Sörloth'a üzerinde Trabzonspor yazan bir tepsi baklava hediye ettiler.
  1. 7.3.2020
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