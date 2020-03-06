Forma savaşı
Ara transferde yaptığı takviyelerle kadrosundaki alternatif sayısı artan Fırtına’da forma için büyük rekabet yaşanıyor.
Trabzonspor'da forma savaşı doruğa çıktı. Bu durum teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Kalede Uğurcan ile Erce arasında, sağbekte Kamil Ahmet ile Pereira arasında büyük çekişme yaşanıyor. En büyük rekabet ise stoper mevkisinde. Bordo-mavili ekibin ideal 11'indeki iki isim Da Costa ile Campi, formalarını Hüseyin Türkmen, Hosseini ve Messias'a kaptırmamak için üst düzey performans ortaya koyuyor. Hücum hattındaki mücadele de tavan yaptı. Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Guilherme ve Bilal antrenmanlarda Hüseyin Çimşir'in gözüne girebilmek için sınırları zorluyor. Oyuncular, formayı alabilmek için tüm güçlerini ortaya koyarken, teknik heyet sakatlığa sebebiyet vermemek şartıyla ölçülü sertliğe prim tanıyor.
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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