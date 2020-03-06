Da Costa: Evimde gibiyim
Devre arasında Al İttihad'dan bedelsiz olarak Trabzonspor'a gelen Manuel Da Costa, takıma kısa sürede alışmasını aile ortamına bağladı.
Devre arasında Al İttihad'dan bedelsiz olarak Trabzonspor'a gelen Manuel Da Costa, takıma kısa sürede alışmasını aile ortamına bağladı. Faslı oyuncu, "Burada evimde gibiyim. Taraftarların yaklaşımı, takım arkadaşlarımın ilgisi ve alakası gerçekten çok sıcak" derken, "Takım olarak çok önemli işler başaracak potansiyelimiz var. Tek düşüncemiz bir önceki haftaya göre neyi daha iyi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
- 6.3.2020
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