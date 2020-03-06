Da Costa: Evimde gibiyim - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Da Costa: Evimde gibiyim

Da : Evimde gibiyim

Da Costa: Evimde gibiyim

Devre arasında Al İttihad'dan bedelsiz olarak 'a gelen Da , takıma kısa sürede alışmasını aile ortamına bağladı.

Devre arasında Al İttihad'dan bedelsiz olarak 'a gelen Da , takıma kısa sürede alışmasını aile ortamına bağladı. Faslı oyuncu, "Burada evimde gibiyim. Taraftarların yaklaşımı, takım arkadaşlarımın ilgisi ve alakası gerçekten çok sıcak" derken, "Takım olarak çok önemli işler başaracak potansiyelimiz var. Tek düşüncemiz bir önceki haftaya göre neyi daha iyi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Da Costa: Evimde gibiyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN