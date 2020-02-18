Trabzonspor'a Alexander Sörloth piyangosu!

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor.

Süper Lig'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, 6 ayda değerini yüzde 67 oranında artırmayı başardı.

Performansı ile göz dolduran golcü futbolcu, Bordo-Mavililere imza attığında 6 milyon Euro olan değerini 10 milyon Euro'ya çıkardı. Karadeniz ekibine kiralık olarak imza atan oyuncu bir yıl daha Trabzonspor formasını giyecek. Genç yıldızın satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da...

CRYSTAL PALACE İLE KAFA KAFAYA

Fırtına'da büyük bir çıkış yakalayan Norveçli golcünün neredeyse Crystal Palace kadar golü bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 17 gol 5 asistlik performansla 22 gole doğrudan katkı sağladı. Palace'in ise Premier Lig'de 26 maçta 23 golü bulunuyor.

BABA SÖRLOTH'TAN ÖVGÜ

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasını tribünden takip eden Goran Sörloth ise oğluna övgüler yağdırdı.

Norveç basınına konuşan baba Sörloth, "Trabzon'daki atmosfer gerçekten inanılmaz. Kelimelerle tarif etmek çok güç. Sadece o anı yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor. Sörloth şu an takımın önemli bir parçası ve herkes onu çok seviyor" ifadelerini kullandı.