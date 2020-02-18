Trabzonspor'a Alexander Sörloth piyangosu!
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ortalığı kasıp kavuran Alexander Sörloth, 6 ayda değerini tam yüzde 67 artırdı. 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Sörloth, değerini 10 milyon euro'ya çıkardı.
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor.
Süper Lig'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, 6 ayda değerini yüzde 67 oranında artırmayı başardı.
Performansı ile göz dolduran golcü futbolcu, Bordo-Mavililere imza attığında 6 milyon Euro olan değerini 10 milyon Euro'ya çıkardı. Karadeniz ekibine kiralık olarak imza atan oyuncu bir yıl daha Trabzonspor formasını giyecek. Genç yıldızın satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da...
CRYSTAL PALACE İLE KAFA KAFAYA
Fırtına'da büyük bir çıkış yakalayan Norveçli golcünün neredeyse Crystal Palace kadar golü bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 17 gol 5 asistlik performansla 22 gole doğrudan katkı sağladı. Palace'in ise Premier Lig'de 26 maçta 23 golü bulunuyor.
BABA SÖRLOTH'TAN ÖVGÜ
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasını tribünden takip eden Goran Sörloth ise oğluna övgüler yağdırdı.
Norveç basınına konuşan baba Sörloth, "Trabzon'daki atmosfer gerçekten inanılmaz. Kelimelerle tarif etmek çok güç. Sadece o anı yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor. Sörloth şu an takımın önemli bir parçası ve herkes onu çok seviyor" ifadelerini kullandı.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 11:34
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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