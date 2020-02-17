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17 Şubat 2020, Pazartesi
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İkinci devrede Buldozer gibi

İkinci devrede Buldozer gibi

Lider , 'ilk devresinde puan kaybettiği takımlarla hesabı tek tek kapatıyor. Trabzonspor; , , ve DG ’ı mağlup etti.

Lider , 'ilk devresinde puan kaybettiği takımlarla hesabı tek tek kapatıyor. Sezonun ilk yarısında ile 1-1 berabere kalan ekibi, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, sonraki süreçte ise önce deplasmanda ile 1-1, daha sonra da sahasında ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından 'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. İkinci devrede ise Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 2-0 ve 'u 2-0 mağlup etti.

İLK KEZ 6 MAÇ
Fırtına liderliği ele geçirmesinin yanı sıra başka bir seriye de imza attı. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan Trabzonspor o tarihten bu yana ilk kez 6 maç üst üste galep geldi.

İLK YARIDAKİ MAÇLAR
Kasımpaşa 1-1
Fenerbahçe 1-1
Gençlerbirliği 2-2
Sivasspor 1-2 İ

İKİNCİ YARIDAKİ MAÇLAR
Kasımpaşa 6-0
Fenerbahçe 2-1
Gençlerbirliği 2-0
Sivasspor 2-1

  1. 17.2.2020
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