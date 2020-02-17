İkinci devrede Buldozer gibi

Lider Trabzonspor, Süper Lig'ilk devresinde puan kaybettiği takımlarla hesabı tek tek kapatıyor. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, sonraki süreçte ise önce deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, daha sonra da sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından Sivas'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. İkinci devrede ise Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 2-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.



İLK KEZ 6 MAÇ

Fırtına liderliği ele geçirmesinin yanı sıra başka bir seriye de imza attı. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan Trabzonspor o tarihten bu yana ilk kez 6 maç üst üste galep geldi.



İLK YARIDAKİ MAÇLAR

Kasımpaşa 1-1

Fenerbahçe 1-1

Gençlerbirliği 2-2

Sivasspor 1-2 İ

İKİNCİ YARIDAKİ MAÇLAR

Kasımpaşa 6-0

Fenerbahçe 2-1

Gençlerbirliği 2-0

Sivasspor 2-1