İkinci devrede Buldozer gibi
Lider Trabzonspor, Süper Lig'ilk devresinde puan kaybettiği takımlarla hesabı tek tek kapatıyor. Trabzonspor; Kasımpaşa, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve DG Sivas’ı mağlup etti.
Lider Trabzonspor, Süper Lig'ilk devresinde puan kaybettiği takımlarla hesabı tek tek kapatıyor. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, ikinci maçta ise Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavililer, sonraki süreçte ise önce deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1, daha sonra da sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı. Fırtına ardından Sivas'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. İkinci devrede ise Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 2-0 ve Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
İLK KEZ 6 MAÇ
Fırtına liderliği ele geçirmesinin yanı sıra başka bir seriye de imza attı. En son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında kazanan Trabzonspor o tarihten bu yana ilk kez 6 maç üst üste galep geldi.
İLK YARIDAKİ MAÇLAR
Kasımpaşa 1-1
Fenerbahçe 1-1
Gençlerbirliği 2-2
Sivasspor 1-2 İ
İKİNCİ YARIDAKİ MAÇLAR
Kasımpaşa 6-0
Fenerbahçe 2-1
Gençlerbirliği 2-0
Sivasspor 2-1
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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