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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Kadroda 3 değişiklik

Kadroda 3 değişiklik

F.Bahçe derbisi öncesinde Abdülkadir Ömür ve 'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca ile oynanan maçında gören ve cezalı duruma düşen de forma giyemeyecek.

F.Bahçe derbisi öncesinde Abdülkadir Ömür ve 'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca ile oynanan maçında gören ve cezalı duruma düşen de forma giyemeyecek. Teknik patron Hüseyin Çimşir'in ligde 6-0 kazandıkları maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak Kamil'in yerine Novak'a, Ekuban'ın yerine Yusuf'a ve Nwaakeme'nin yerine Sturridge'ye görev vermesi bekleniyor.
  1. 1.2.2020
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