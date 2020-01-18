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18 Ocak 2020, Cumartesi
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ayrıldı

Avdijaj ayrıldı

Takım arayan ile 'un yolları dün resmen ayrıldı. Bir süredir kendisine takım arayan 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun İskoç ekibi Hearts'e gidebileceği belirtildi.

Takım arayan ile 'un yolları dün resmen ayrıldı. Bir süredir kendisine takım arayan 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun İskoç ekibi Hearts'e gidebileceği belirtildi. Fırtına ile 18 karşılaşmaya çıkan 1.72 boyundaki futbolcu 1 gol attı 2 de asist yaptı.

  1. 18.1.2020
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