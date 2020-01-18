Avdijaj ayrıldı
Takım arayan Avdijaj ile Trabzonspor'un yolları dün resmen ayrıldı. Bir süredir kendisine takım arayan 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun İskoç ekibi Hearts'e gidebileceği belirtildi.
Takım arayan Avdijaj ile Trabzonspor'un yolları dün resmen ayrıldı. Bir süredir kendisine takım arayan 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun İskoç ekibi Hearts'e gidebileceği belirtildi. Fırtına ile 18 karşılaşmaya çıkan 1.72 boyundaki futbolcu 1 gol attı 2 de asist yaptı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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