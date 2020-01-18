Avdijaj ayrıldı

Takım arayan Avdijaj ile Trabzonspor'un yolları dün resmen ayrıldı. Bir süredir kendisine takım arayan 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun İskoç ekibi Hearts'e gidebileceği belirtildi. Fırtına ile 18 karşılaşmaya çıkan 1.72 boyundaki futbolcu 1 gol attı 2 de asist yaptı.