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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Vazgeçilmezler

Vazgeçilmezler

'de 2019-20'nin ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan 'da, istatistiklerde Sörloth ile Nwakaeme ön plana çıktı.

'de 2019-20'nin ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan 'da, istatistiklerde Sörloth ile Nwakaeme ön plana çıktı. Sezon başında 'tan satın alma opsiyonu ile iki yıllığına kiralanan 24 yaşındaki Norveçli, ilk yarıda 17 maçın tamamında görev yaparak en fazla süre alan isim oldu. İlk yarıda bin 511 dakika sahada kalan başarılı forveti, 17 maçta bin 496 dakika ile Nwakaeme takip etti. Genç kaleci Arda Akbulut, Muhammet Akpınar ve Ogenyi Onazi ise ligde süre alamadı.
  1. 8.1.2020
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