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08 Ocak 2020, Çarşamba
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savaşı

Todor Nedelev savaşı

'un prensip anlaşmasına vardığı Bulgar orta saha 'in transferi menajerleri ve kulübünün çelişkili tavırları nedeniyle sürekli gecikmeye uğruyor.

'un prensip anlaşmasına vardığı Bulgar orta saha 'in transferi menajerleri ve kulübünün çelişkili tavırları nedeniyle sürekli gecikmeye uğruyor. Oyuncu için şu ana kadar devini 8 farklı menajerin aradığı ve her birinin farklı fiyatlar talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Botov Plovdiv kulübünün de ilk etapta kabul ettiği 100 bin euro'luk kiralama bedelini 500 bin euro'ya çıkardığı ve bunun üzerine yönetimin oyuncuya "Sorunları çöz ve öyle gel" dediği belirtildi.
  1. 8.1.2020
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