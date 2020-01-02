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02 Ocak 2020, Perşembe
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feshediliyor

Onazi feshediliyor

Yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan 'ye kulüp bulmasını tebliğ edilmişti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun halen bir kulüple anlaşmaması nedeniyle yönetimin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi.

Yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan 'ye kulüp bulmasını tebliğ edilmişti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun halen bir kulüple anlaşmaması nedeniyle yönetimin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi. Afrika basınında da yer alan habere göre Nijeryalı ön liberonun ayrılma fikrini kabullendiği ve yeni bir maceraya hazır olduğu vurgulandı. Bordo-mavili takımda sakatlıktan önceki dönemde vazgeçilmez isimler arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığının birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

  1. 2.1.2020
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