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02 Ocak 2020, Perşembe
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Obi Mikel parlıyor

Karadeniz devine orta alanda güç kazandıran isabetli pas oranıyla Avrupa'nın en önemli yıldız futbolcularını geride bırakmış durumda.

Karadeniz devine orta alanda güç kazandıran isabetli pas oranıyla Avrupa'nın en önemli yıldız futbolcularını geride bırakmış durumda. Nijeryalı yıldız Süper Lig'de oynadığı 12 maçta yüzde 93.7'lik pas başarısı yakalarken; Atiba, Vida, Ponck, Lemina gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

  1. 2.1.2020
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