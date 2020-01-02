Obi Mikel parlıyor
Karadeniz devine orta alanda güç kazandıran Obi Mikel isabetli pas oranıyla Avrupa'nın en önemli yıldız futbolcularını geride bırakmış durumda.
Karadeniz devine orta alanda güç kazandıran Obi Mikel isabetli pas oranıyla Avrupa'nın en önemli yıldız futbolcularını geride bırakmış durumda. Nijeryalı yıldız Süper Lig'de oynadığı 12 maçta yüzde 93.7'lik pas başarısı yakalarken; Atiba, Vida, Ponck, Lemina gibi isimleri geride bırakmayı başardı.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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