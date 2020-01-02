Kampa hazır

Teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasından sonra takımı 4 Ocak tarihinde başlayacak Antalya kampına götürecek olan yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, tesislere kamp kurdu. Kampa davet edilecek alt yapı oyuncuları ile gidecek oyuncular konusunda çalışmalar yapan Hüseyin Çimşir'in, transfer edilmesi muhtemel oyuncuları da detaylı bir şekilde izlediği ifade edildi.