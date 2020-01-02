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02 Ocak 2020, Perşembe
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Kampa hazır

Kampa hazır

Teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasından sonra takımı 4 Ocak tarihinde başlayacak Antalya kampına götürecek olan yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, tesislere kurdu.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasından sonra takımı 4 Ocak tarihinde başlayacak Antalya kampına götürecek olan yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, tesislere kurdu. Kampa davet edilecek alt yapı oyuncuları ile gidecek oyuncular konusunda çalışmalar yapan Hüseyin Çimşir'in, transfer edilmesi muhtemel oyuncuları da detaylı bir şekilde izlediği ifade edildi.

  1. 2.1.2020
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