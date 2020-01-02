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02 Ocak 2020, Perşembe
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İç ve dış sahada denge

İç ve dış sahada denge

Bordo-mavililer, ilk yarıda iç sahada 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı.Dış sahada ise Karadeniz ekibi, ligin en fazla puan toplayan takımlarının başında geldi.

Bordo-mavililer, ilk yarıda iç sahada 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı.Dış sahada ise Karadeniz ekibi, ligin en fazla puan toplayan takımlarının başında geldi. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puanla ligin en başarılı takımlarından biri oldu.

  1. 2.1.2020
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