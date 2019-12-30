Uğurcan’dan teşekkür

Kayserispor maçının 56. dakikasında ayak bileğini burkarak yerini Erce'ye bırakan Uğurcan Çakır, teşekkür mesajı yayınladı. Başarılı file bekçisi, "Talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldığım Kayseri karşılaşmasında da Trabzonspor ruhunu sahaya yansıtan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Sakatlığım ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de çok teşekkürler..." yazdı.

Kayserispor maçının 56. dakikasında ayak bileğini burkarak yerini Erce'ye bırakan Uğurcan Çakır, teşekkür mesajı yayınladı. Başarılı file bekçisi, "Talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldığım Kayseri karşılaşmasında da Trabzonspor ruhunu sahaya yansıtan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Sakatlığım ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de çok teşekkürler..." yazdı.