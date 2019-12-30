Uğurcan’dan teşekkür
Kayserispor maçının 56. dakikasında ayak bileğini burkarak yerini Erce'ye bırakan Uğurcan Çakır, teşekkür mesajı yayınladı. Başarılı file bekçisi, "Talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldığım Kayseri karşılaşmasında da Trabzonspor ruhunu sahaya yansıtan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Sakatlığım ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de çok teşekkürler..." yazdı.
- 30.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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