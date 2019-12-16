İngiliz anahtarı
Karadeniz ekibinin bugün en büyük silahlarından biri Sturridge olacak. İngiliz yıldız 4 asistinin 3’ünü Alexander Sörloth’a yaptı.
Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı mücadelede gözler bir kez daha Daniel Sturridge'de olacak. İngiliz futbolcu ligde 2 gol, 4 asistle oynuyor. 30 yaşındaki oyuncu 4 asistinin 3'ünü çok iyi anlaştığı Alexander Sörloth'a yaptı. Sturridge, Rize, Gaziantep ve Antalya maçlarında Norveçli yıldızı besledi. Diğer asistini de Nwakaeme'ye yaptı.
Ayrıca G.Antep ve Başakşehir karşılaşmalarında 1'er golü var. Sturridge bugün de "İngiliz anahtarı" gibi rakibin kilidini açmaya çalışacak. Karaman, tecrübeli futbolcudan Alexander Sörloth'tan oluşacak boşluklara sızmasını istedi.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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