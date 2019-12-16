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16 Aralık 2019, Pazartesi
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İngiliz anahtarı

İngiliz anahtarı

ekibinin bugün en büyük silahlarından biri Sturridge olacak. İngiliz yıldız 4 asistinin 3’ünü ’a yaptı.

'un Denizlispor ile oynayacağı mücadelede gözler bir kez daha 'de olacak. İngiliz futbolcu ligde 2 gol, 4 asistle oynuyor. 30 yaşındaki oyuncu 4 asistinin 3'ünü çok iyi anlaştığı 'a yaptı. Sturridge, , ve maçlarında Norveçli yıldızı besledi. Diğer asistini de Nwakaeme'ye yaptı.

Ayrıca G.Antep ve karşılaşmalarında 1'er golü var. Sturridge bugün de "İngiliz anahtarı" gibi rakibin kilidini açmaya çalışacak. , tecrübeli futbolcudan Alexander Sörloth'tan oluşacak boşluklara sızmasını istedi.

  1. 16.12.2019
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