Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı mücadelede gözler bir kez daha Daniel Sturridge'de olacak. İngiliz futbolcu ligde 2 gol, 4 asistle oynuyor. 30 yaşındaki oyuncu 4 asistinin 3'ünü çok iyi anlaştığı Alexander Sörloth'a yaptı. Sturridge, Rize, Gaziantep ve Antalya maçlarında Norveçli yıldızı besledi. Diğer asistini de Nwakaeme'ye yaptı.

Ayrıca G.Antep ve Başakşehir karşılaşmalarında 1'er golü var. Sturridge bugün de "İngiliz anahtarı" gibi rakibin kilidini açmaya çalışacak. Karaman, tecrübeli futbolcudan Alexander Sörloth'tan oluşacak boşluklara sızmasını istedi.