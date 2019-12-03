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03 Aralık 2019, Salı
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Fırtına ara vermedi

Fırtına ara vermedi

'de ile sahasında 1-1 berabere kalan , yarın 5. Tur maçında deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hemen başladı.

'de ile sahasında 1-1 berabere kalan , yarın 5. Tur maçında deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hemen başladı. İdmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

  1. 3.12.2019
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