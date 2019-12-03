Fırtına ara vermedi

Süper Lig'de Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hemen başladı. İdmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.