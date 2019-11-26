Trabzonspor'da müthiş üçlü işbaşında
Ünal Karaman'ın ekibi hücumda iyi işler yaparken savunma aksıyordu. 16 maçlık gol yeme serisi Alanya karşılaşmasıyla sona erdi. Fırtına, A.Gücü deplasmanında da kalesini gole kapattı.
Ünal Karaman'ın ekibi hücumda iyi işler yaparken savunma aksıyordu. 16 maçlık gol yeme serisi Alanya karşılaşmasıyla sona erdi. Fırtına, A.Gücü deplasmanında da kalesini gole kapattı. Karaman bu iki mücadelede de savunma hattında Hüseyin, Hosseini ve Campi'yi kullandı. Hosseini iki stoperin önünde emniyet sübabı oldu.
- 26.11.2019
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Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Trabzonspor'da müthiş üçlü işbaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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