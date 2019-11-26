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26 Kasım 2019, Salı
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'da müthiş üçlü işbaşında

Trabzonspor'da müthiş üçlü işbaşında

'ın ekibi hücumda iyi işler yaparken savunma aksıyordu. 16 maçlık gol yeme serisi Alanya karşılaşmasıyla sona erdi. Fırtına, A.Gücü deplasmanında da kalesini gole kapattı.

Ünal Karaman'ın ekibi hücumda iyi işler yaparken savunma aksıyordu. 16 maçlık gol yeme serisi Alanya karşılaşmasıyla sona erdi. Fırtına, A.Gücü deplasmanında da kalesini gole kapattı. Karaman bu iki mücadelede de savunma hattında Hüseyin, Hosseini ve Campi'yi kullandı. Hosseini iki stoperin önünde emniyet sübabı oldu.

  1. 26.11.2019
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