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26 Kasım 2019, Salı
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Getafe maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor Getafe maçı hazırlıklarına devam etti

, Avrupa Ligi C Grubu'nda, sahasında İspanyol ekibi Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hayrettin Şiranlı Sahası'nda, teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular taktiksel çalışma yaptı.

Antrenman öncesinde Aliye Aşırbaylı Anaokulu ile Düzköy Hafız Mehmet Ofluoğlu Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, ziyaret ettikleri Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 26.11.2019
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