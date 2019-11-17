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17 Kasım 2019, Pazar
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Yeni sponsor

Yeni sponsor Formül Plastik

, ve AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törene Genel sekreter ve yöneticiler katıldı.

Fırtına'ya bir sponsor daha... Bordomavili kulüp ve AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törene Genel sekreter ve yöneticiler katıldı. Sağıroğlu, "İki taraf için de hayırlı olsun. bu şehrin en önemli markası. Bu destekler bizim için çok önemli. Hedefimiz hep beraber bu kulübü yukarı taşımak" dedi.

  1. 17.11.2019
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