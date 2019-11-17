Yeni sponsor Formül Plastik

Fırtına'ya bir sponsor daha... Bordomavili kulüp Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törene Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yöneticiler katıldı. Sağıroğlu, "İki taraf için de hayırlı olsun. Trabzonspor bu şehrin en önemli markası. Bu destekler bizim için çok önemli. Hedefimiz hep beraber bu kulübü yukarı taşımak" dedi.