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17 Kasım 2019, Pazar
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Nwakaeme: Doğru yoldayız

Nwakaeme: Doğru yoldayız

'un yıldızı , "Takımda arkadaşlık mükemmel düzeyde. Bu da bizi başarıya götürüyor. 2 maçlık durgunluğumuzu attık. Artık yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyelimiz de var" dedi.

ekibinin yıldız ismi doğru yolda olduklarını söyledi. kanat oyuncusu, "Takımda arkadaşlık mükemmel düzeyde. Bu da bizi başarıya götürüyor. 2 maçlık durgunluğumuzu attık. Artık yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyelimiz de var" dedi.

  1. 17.11.2019
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