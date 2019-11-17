Nwakaeme: Doğru yoldayız

Karadeniz ekibinin yıldız ismi Anthony Nwakaeme doğru yolda olduklarını söyledi. Nijeryalı kanat oyuncusu, "Takımda arkadaşlık mükemmel düzeyde. Bu da bizi başarıya götürüyor. 2 maçlık durgunluğumuzu attık. Artık yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyelimiz de var" dedi.