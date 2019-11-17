Nwakaeme: Doğru yoldayız
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, "Takımda arkadaşlık mükemmel düzeyde. Bu da bizi başarıya götürüyor. 2 maçlık durgunluğumuzu attık. Artık yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyelimiz de var" dedi.
Karadeniz ekibinin yıldız ismi Anthony Nwakaeme doğru yolda olduklarını söyledi. Nijeryalı kanat oyuncusu, "Takımda arkadaşlık mükemmel düzeyde. Bu da bizi başarıya götürüyor. 2 maçlık durgunluğumuzu attık. Artık yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyelimiz de var" dedi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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