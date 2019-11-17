Sörloth alarmı
Trabzonspor'da Yönetim, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un bonservisini almak için gelecek seneyi beklemeyecek. Crystal Palace ile en yakın zamanda masaya oturulacak.
Karadeniz ekibi, sezon başında Sörloth'u Crystal Palace'a 750 bin euro ödeyerek 2 yıllığına kiralamıştı. Sözleşmenin iç maddesine göre Norveçli forvet 2020-21 sezonunda Fırtına'nın oynayacağı resmi maçların yüzde 50'sine 11'de başlarsa 6 milyon euro'ya kesin transferi gerçekleşecek.
Sörloth'tan memnun olan yönetim, gelecek sezonu beklememe kararı aldı.
4 MİLYONA İŞ BİTECEK
Crystal Palace ile hemen masaya oturulacak. 6 milyon euro'luk bonservisinde indirim istenecek. Fırtına 4 milyon'a işi bitirmeyi planlıyor.
Sörloth geldiğinden beri müthiş futboluyla dikkat çekiyor. Norveçli yıldız ligde 11 maçta 6 gol, 3 asistle oynuyor. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol, 1 asisti var. Norveç Milli Takımı'nda istediği süreleri alamasa da 167 dakikada 3 kez ağları sarstı.
- 17.11.2019
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