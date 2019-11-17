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17 Kasım 2019, Pazar
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Sörloth alarmı

Sörloth alarmı

'da Yönetim, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un bonservisini almak için gelecek seneyi beklemeyecek. ile en yakın zamanda masaya oturulacak.

ekibi, sezon başında Sörloth'u 'a 750 bin euro ödeyerek 2 yıllığına kiralamıştı. Sözleşmenin iç maddesine göre Norveçli forvet 2020-21 sezonunda Fırtına'nın oynayacağı resmi maçların yüzde 50'sine 11'de başlarsa 6 milyon euro'ya kesin transferi gerçekleşecek.

Sörloth'tan memnun olan yönetim, gelecek sezonu beklememe kararı aldı.

4 MİLYONA İŞ BİTECEK

Crystal Palace ile hemen masaya oturulacak. 6 milyon euro'luk bonservisinde indirim istenecek. Fırtına 4 milyon'a işi bitirmeyi planlıyor.

Sörloth geldiğinden beri müthiş futboluyla dikkat çekiyor. Norveçli yıldız ligde 11 maçta 6 gol, 3 asistle oynuyor. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol, 1 asisti var. Norveç 'nda istediği süreleri alamasa da 167 dakikada 3 kez ağları sarstı.

  1. 17.11.2019
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