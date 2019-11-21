Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.

PFDK tarafından Parmak'a verilen 2 maçlık cezaya Trabzonspor, itiraz etti. Fırtına'nın yaptığı itirazı reddeden Tahkim Kurulu, 24 yaşındaki futbolcunun cezasını onadı.