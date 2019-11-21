Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ın 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmanın 25. dakikasında bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.
PFDK tarafından Parmak'a verilen 2 maçlık cezaya Trabzonspor, itiraz etti. Fırtına'nın yaptığı itirazı reddeden Tahkim Kurulu, 24 yaşındaki futbolcunun cezasını onadı.
- 21.11.2019
- Güncelleme: 21.11.2019 19:24
- Fenerbahçe sol beki dev rakibinden buldu! Bu transfer olay olur
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku: Sözleşme teklifini kabul etmedi! Aziz Yıldırım...
- MHK'dan skandal Suat Arslanboğa kararı!
- Fatih Terim'den bir isme ödül diğer bir isme 'Takımdan gitsin' kararı! Galatasaray son dakika haberleri
- Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!
-
Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.