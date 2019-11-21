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21 Kasım 2019, Perşembe
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'a Abdulkadir Parmak şoku!

Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!

, 'in 11. haftasında ile oynanan karşılaşmada gören Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'ın 2 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.

'in 11. haftasında , sahasında Aytemiz 'u 1-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, rakibine yaptığı müdahale sonrası görmüştü.

tarafından Parmak'a verilen 2 maçlık cezaya Trabzonspor, itiraz etti. Fırtına'nın yaptığı itirazı reddeden , 24 yaşındaki futbolcunun cezasını onadı.

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 19:24
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