Trabzonspor'da Sturridge ve Ekuban ayrı çalıştı
Trabzonspor Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililerde Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban takımdan ayrı çalıştı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.
FIRTINA TAKTİKSEL AĞIRLIKLI ÇALIŞTI
Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya hareket edecek.
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Trabzonspor'da Sturridge ve Ekuban ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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