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21 Kasım 2019, Perşembe
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'da Sturridge ve Ekuban ayrı çalıştı

Trabzonspor'da Sturridge ve Ekuban ayrı çalıştı

'in 12'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililerde ve takımdan ayrı çalıştı.

, 'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'nde, teknik direktör yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. ve ise takımdan ayrı çalıştı.

FIRTINA TAKTİKSEL AĞIRLIKLI ÇALIŞTI

Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için 'ya hareket edecek.

  1. 21.11.2019
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