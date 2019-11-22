Uğurcan zirvede

Takımda bu sezon en fazla sahada kalan isim kaleci Uğurcan Çakır (1620 dakika) oldu. Nwakaeme bin 573, Novak bin 561, Pereira bin 530, Sörloth bin 488, Sosa bin 465, Hosseini bin 323 dakika, Abdulkadir Parmak bin 193, Hüseyin bin 126, Campi 713, Obi Mikel 700, Kamil 614, Ekuban 572, Doğan Erdoğan 564, Fernandes 494, Abdulkadir Ömür 461 dakika süre aldı

18 MİLYON STERLİN

Kaleci Uğurcan Çakır'ın menajeri Engin Kırkpınar, 23 yaşındaki eldivenin Premier Lig devi Liverpool tarafından izlendiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra; dünyada İngilizce yayınlanan ve en geniş okuyucu sirkülasyonuna sahip gazetelerden The Sun'da çıkan haberde, "Liverpool, Uğurcan Çakır için teklif artırdı. Türk milli kaleci için 18 milyon sterlinlik bir teklif hazırlandı. Çakır, Becker'in de alternatifi olacak. Trabzonspor'un Çakır'ı ocakta satması zor görünse de genç kaleci izleniyor" ifadeleri kullanıldı.