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22 Kasım 2019, Cuma
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26 kişilik ordu

26 kişilik ordu

, bu sezon ve 'nde 26 oyuncusuna şans verdi. Nwakaeme ve Sörloth 19 maçta forma giyerek her maçta görev alan isimler oldu.

Teknik direktör , bu sezon ve 'nde 26 oyuncusuna şans verdi. Nwakaeme ve Sörloth 19 maçta forma giyerek her maçta görev alan isimler oldu. Bu iki oyuncuyu 18 maçla Uğurcan Çakır ve Novak takip etti. Pereira ve Sosa 17, Hosseini 15, Doğan Edoğan ve Abdulkadir Parmak 16, Avdijaj ve Hüseyin 13, Yusuf 12, Kamil ve Campi 9, Sturridge ve Ekuban 7, Abdülkadir Ömür, Fernandes ve Ahmet Canbaz 6, Fıratcan Üzüm ve Koray Kılınç 3, Serkan Asan 2, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun ve Muhammet Akpınar 1'er karşılaşmada forma giydi.

  1. 22.11.2019
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