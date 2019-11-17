Fırtına Obi Mikel’e kavuşuyor

Nijeryalı futbolcu sakatlığı sebebiyle bir süredir formaya hasret kalmıştı. Obi Mikel milli aradan doğan boşlukta sağlığına tamamen kavuştu. Teknik direktör Ünal Karaman da üst üste yaşanan sakatlıklarından ardından gelen bu mutlu habere sevindi. Tecrübeli oyuncusunu Ankaragücü'ne karşı kullanmayı planlıyor. Doğan Erdoğan partneri olabilir.