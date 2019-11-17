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17 Kasım 2019, Pazar
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Fırtına ’e kavuşuyor

Fırtına Obi Mikel’e kavuşuyor

Nijeryalı futbolcu sakatlığı sebebiyle bir süredir formaya hasret kalmıştı. milli aradan doğan boşlukta sağlığına tamamen kavuştu.

Nijeryalı futbolcu sakatlığı sebebiyle bir süredir formaya hasret kalmıştı. milli aradan doğan boşlukta sağlığına tamamen kavuştu. Teknik direktör da üst üste yaşanan sakatlıklarından ardından gelen bu mutlu habere sevindi. Tecrübeli oyuncusunu Ankaragücü'ne karşı kullanmayı planlıyor. Doğan Erdoğan partneri olabilir.

  1. 17.11.2019
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