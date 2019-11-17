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17 Kasım 2019, Pazar
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Ocaklı anıldı

Ocaklı anıldı

Resmi siteden 11 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı için anma mesajı yayınlandı.

Resmi siteden 11 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı için anma mesajı yayınlandı. Metinde "Yaşasın 45'liği" adı altında özel bir plak yapan Erkan Ocaklı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

  1. 17.11.2019
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