Ocaklı anıldı

Resmi siteden 11 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Erkan Ocaklı için anma mesajı yayınlandı. Metinde "Yaşasın Trabzonspor 45'liği" adı altında özel bir plak yapan Erkan Ocaklı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.