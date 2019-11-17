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17 Kasım 2019, Pazar
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Ekuban

Aferin Ekuban

'da önceki gün yapılan idmanı takip eden , sakatlığını atlatan ile kucaklaşarak " oğlum. Seni iyi gördüm. de özledik" dedi.

Başkan 'nun oyuncularla baba-oğul ilişkisi aynı şekilde devam ediyor. Önceki gün idmana gelen Ağaoğlu, sakatlığını atlatan ile kucaklaşarak " oğlum. Seni iyi gördüm. de özledik" dedi.
  1. 17.11.2019
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