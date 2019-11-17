Aferin Ekuban
Trabzonspor'da önceki gün yapılan idmanı takip eden Ahmet Ağaoğlu, sakatlığını atlatan Caleb Ekuban ile kucaklaşarak "Aferin oğlum. Seni iyi gördüm. Gollerini de özledik" dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncularla baba-oğul ilişkisi aynı şekilde devam ediyor. Önceki gün idmana gelen Ağaoğlu, sakatlığını atlatan Caleb Ekuban ile kucaklaşarak "Aferin oğlum. Seni iyi gördüm. Gollerini de özledik" dedi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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