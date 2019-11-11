Hosseini'den siftah

Trabzonspor'a 3 puanı getiren penaltıyı atan İranlı futbolcu Majid Hosseini, bordo-mavili takımda ligdeki ilk golünü kaydetti. Geçen sezon başında bordo-mavili takıma gelen Hosseini, mücadelenin 83. dakikasında da bir penaltı atışından yararlanamadı. Daha önce Türkiye Kupası mücadelesinde fileleri bir kez sarsan 23 yaşındaki stoper, Karadeniz devi ile şu ana kadar çıktığı 44 maçta 2 kez sevinç yaşarken, 1 de asist yaptı.