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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Hosseini'den

Hosseini'den siftah

'un 23 yaşındaki İranlı stoperi , bordo-mavili takım ile Süper Lig’deki ilk golünü karşısında attı. Hosseini karşılaşmada bir de penaltı kaçırdı.

'a 3 puanı getiren penaltıyı atan İranlı futbolcu , bordo-mavili takımda ligdeki ilk golünü kaydetti. Geçen sezon başında bordo-mavili takıma gelen Hosseini, mücadelenin 83. dakikasında da bir penaltı atışından yararlanamadı. Daha önce Türkiye Kupası mücadelesinde fileleri bir kez sarsan 23 yaşındaki stoper, Karadeniz devi ile şu ana kadar çıktığı 44 maçta 2 kez sevinç yaşarken, 1 de asist yaptı.

  1. 11.11.2019
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