Dedeoğlu unutulmadı
Trabzonspor'da kulübün kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu, ölümünün 15. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kurucu başkanlarımızdan Rıfat Dedeoğlu'nu bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.
Kulübün kurucu başkanlarından Rıfat Dedeoğlu ölümünün 15. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Törene Dedeoğlu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar yönetici Lokman Sadıklar ve taraftarlar katıldı. Rıfat Dedeoğlu dualarla anıldı.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Dedeoğlu unutulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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