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07 Kasım 2019, Perşembe
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Dedeoğlu unutulmadı

Dedeoğlu unutulmadı

'da kulübün kurucu başkanlarından , ölümünün 15. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kurucu başkanlarımızdan Rıfat Dedeoğlu'nu bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Kulübün kurucu başkanlarından ölümünün 15. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Törene Dedeoğlu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar yönetici Lokman Sadıklar ve taraftarlar katıldı. Rıfat Dedeoğlu dualarla anıldı.

  1. 7.11.2019
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