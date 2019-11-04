"Ne iş Zekeriya Alp?" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri "Ne iş Zekeriya Alp?"

"Ne iş ?"

"Ne iş Zekeriya Alp?"

taraftarı ve 61 saat, Başkanı ’in şirketinin F.Bahçe Başkanı Koç’un taşeronu olmasını eleştirdi. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu da bu ilişkinin etik olmadığını belirtti.

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen , evinde 'ye kaybederek büyük şok yaşamıştı. Bordo-mavililer yenilginin asıl sorumlusu olarak hakem ile VAR'ın başındaki Koray Gençerler'i görüyor. ekibinin taraftarları 'nin başındaki 'i de sert biçimde eleştiriyor. Bordo-mavili taraftarlar ve 'un yerel basını da MHK Başkanı Zekeriya Alp'in iş ilişkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. 61 saat isimli haber sitesinde MHK Başkanı Alp'in Alpplas şirketinin en büyük müşterisinin Başkanı 'e ait Arçelik olduğu hatırlatıldı. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada, "MHK Başkanı Zekeriya Alp, Ali Koç'un taşeronu çıktı. Alp bu iş ilişkisi ortadayken hakemlerden nasıl adaletli bir yönetim sergilemesini isteyebilir" isyanında bulundu. Trabzonspor taraftarı, Alp ve Koç arasındaki durumun spor ahlakına uygun olmadığını belirterek MHK Başkanının istifasını istediler. 61 saat ve Trabzon kaynaklı diğer medya kuruluşları da MHK Başkanı Zekeriya Alp'in, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile olan iş ilişkisinin etik olmadığını yazdı. MHK Başkanı Zekeriya Alp ile F.Bahçe Başkanı hakkındaki bu iddiayı ilk olarak 25 Ağustos'ta yayınlanan programında eski hakem gündeme getirmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Koç ile Alp arasındaki bu ilişkinin spor etiğiyle bağdaşmadığını söyledi. Trabzonspor camiası Alp'in tarafsız olamayacağını belirterek görevi bırakmasını istiyor.

  1. 4.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Ne iş Zekeriya Alp?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN