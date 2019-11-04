"Ne iş Zekeriya Alp?"

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, evinde Göztepe'ye kaybederek büyük şok yaşamıştı. Bordo-mavililer yenilginin asıl sorumlusu olarak hakem Fırat Aydınus ile VAR'ın başındaki Koray Gençerler'i görüyor. Karadeniz ekibinin taraftarları MHK'nin başındaki Zekeriya Alp'i de sert biçimde eleştiriyor. Bordo-mavili taraftarlar ve Trabzon'un yerel basını da MHK Başkanı Zekeriya Alp'in iş ilişkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. 61 saat isimli haber sitesinde MHK Başkanı Alp'in Alpplas şirketinin en büyük müşterisinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'e ait Arçelik olduğu hatırlatıldı. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada, "MHK Başkanı Zekeriya Alp, Ali Koç'un taşeronu çıktı. Alp bu iş ilişkisi ortadayken hakemlerden nasıl adaletli bir yönetim sergilemesini isteyebilir" isyanında bulundu. Trabzonspor taraftarı, Alp ve Koç arasındaki durumun spor ahlakına uygun olmadığını belirterek MHK Başkanının istifasını istediler. 61 saat ve Trabzon kaynaklı diğer medya kuruluşları da MHK Başkanı Zekeriya Alp'in, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile olan iş ilişkisinin etik olmadığını yazdı. MHK Başkanı Zekeriya Alp ile F.Bahçe Başkanı hakkındaki bu iddiayı ilk olarak 25 Ağustos'ta yayınlanan Beyaz Futbol programında eski hakem Ahmet Çakar gündeme getirmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Koç ile Alp arasındaki bu ilişkinin spor etiğiyle bağdaşmadığını söyledi. Trabzonspor camiası Alp'in tarafsız olamayacağını belirterek görevi bırakmasını istiyor.