Kaleyi kapatamadı
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor, bu karşılaşmada da gol yedi. Böylelikle bordo-mavililerin kalesine gole kapatamadığı karşılaşmaların serisi 16 maça çıktı.
Trabzonspor savunmadaki problemlerini bir türlü çözemiyor. Bordo-mavililer sezon başında bu bölgeye Gaston Campi ve İvanildo Fernandes'i transfer etse de sıkıntı aynen devam etti. Karadeniz Fırtınası, dün Göztepe karşılaşmasında yine gol yedi. Trabzonspor 'un gol yediği karşılaşmaların serisi 16 maça çıktı. Göztepe, ilk yarıda Gassama ile geldi. Ortasında Jerome bomboş durumda ağları havalandırdı. Fırtına ayrıca 21 maç sonra gol atamadı.
SARIDA GEÇMEDİLER
Karadeniz temsilcisinde iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Kaleci Uğurcan Çakır ile kaptan Jose Sosa, kart görmeleri halinde sahalarında oynayacakları Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecekti. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta arası iki oyuncusunu da gereksiz karta karşı uyarmıştı. Uğurcan ve Sosa temiz maç çıkardı. Haftaya da sahadalar.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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