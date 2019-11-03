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03 Kasım 2019, Pazar
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Kaleyi kapatamadı

Kaleyi kapatamadı

Süper Lig'in 10. haftasında ile karşılaşan , bu karşılaşmada da yedi. Böylelikle bordo-mavililerin kalesine gole kapatamadığı karşılaşmaların serisi 16 maça çıktı.

savunmadaki problemlerini bir türlü çözemiyor. Bordo-mavililer sezon başında bu bölgeye Gaston Campi ve İvanildo Fernandes'i transfer etse de sıkıntı aynen devam etti. Karadeniz Fırtınası, dün karşılaşmasında yine yedi. Trabzonspor 'un gol yediği karşılaşmaların serisi 16 maça çıktı. Göztepe, ilk yarıda Gassama ile geldi. Ortasında Jerome bomboş durumda ağları havalandırdı. Fırtına ayrıca 21 maç sonra gol atamadı.

SARIDA GEÇMEDİLER

Karadeniz temsilcisinde iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Kaleci Uğurcan Çakır ile kaptan Jose Sosa, kart görmeleri halinde sahalarında oynayacakları Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecekti. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta arası iki oyuncusunu da gereksiz karta karşı uyarmıştı. Uğurcan ve Sosa temiz maç çıkardı. Haftaya da sahadalar.

  1. 3.11.2019
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