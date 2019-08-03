Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi. Genç golcü havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Tarifeli uçak ile gece saat 02:30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı.
Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti.
Bonservisi Premier Lig ekibi Crystal Palace'da bulunan Alexander Sörloth sezonun ikinci yarısını Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak geçirmişti.
Norveçli futbolcu geçtiğimiz sezon İngiltere'de 16, Belçika'da da 22 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 6 kez fileleri havalandırdı.
1 metre 94 santimetre boyundaki Alexander Sörloth hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor.
BABASI BURSA'DA FORMA GİYDİ
2017-2018 sezonu başında FC Midtjyland kulübünden Crystal Palace'a 9 milyon Euro'ya transfer olan 1.94 boyundaki Alexander Sörloth, geçen sezon Belçika ekibi Gent'e kiralandı. Türkiye'ye yabancı olmayan 23 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi futbolcu olan babası Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti. Kariyerinde çıktığı 151 maçta 42 gol 23 asistlik performans gösteren Alexander Sörloth, geçen sezon Gent forması altında 22 karşılaşmada 5 gol atıp 3 asist yaptı.
9 MİLYON EURO'YA İNGİLTERE'YE GİTMİŞTİ
Geçen sezon devre arasında 9 milyon euro bonservis ücretiyle Midtjylland'dan Crystal Palace takımına transfer olan genç forvet, bu sezon ligde 12 maçta forma giyerken gol atamadı. 1.95 boyuyla hava toplarında etkili olan ve oyun tarzıyla Johan Elmander'i hatırlatan Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda da 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?
5 Aralık 1995 doğumlu olan Alexander Sörloth Norveç'te dünyaya geldi. Futbola Norveç ekibi Rosenborg'da başlayan golcü futbolcu, 31 Oca 2018 tarihinde Midtjylland'dan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'a transfer olmuştu. Crystal Palace bu transfer için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
- 03.08.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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