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02 Ağustos 2019, Cuma
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Lille'in için yaptığı teklifi açıkladı

Ahmet Ağaoğlu Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi açıkladı

Başkanı , Fransız ekibi Lille'den için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti" ifadelerini kullandı.

Başkanı , Fransız ekibi Lille'den için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti. Onların teklifiyle bizim beklentimiz arasında ciddi bir fark var. Şu anda Lille Kulübü'nün yetkilileri Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ayrıca, yarın bir forvet transferinin açıklanabileceğini söyleyerek bordo-mavili taraftarlara müjde verdi.

Ahmet Ağaoğlu, Lille'in teklifini açıkladı

  1. 02.08.2019
  2. Güncelleme: 02.08.2019 14:27
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