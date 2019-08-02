Ahmet Ağaoğlu Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti. Onların teklifiyle bizim beklentimiz arasında ciddi bir fark var. Şu anda Lille Kulübü'nün yetkilileri Türkiye'de" ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu ayrıca, yarın bir forvet transferinin açıklanabileceğini söyleyerek bordo-mavili taraftarlara müjde verdi.
- 02.08.2019
- Güncelleme: 02.08.2019 14:27
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Ahmet Ağaoğlu Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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