Son rakip Verona
Trabzonspor, Avusturya Kampı'ndaki son maçında bugün Verona ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin, İtalyan ekibiyle oynayacağı mücadele 19.00'da başlayacak
Maç sonu uçuş var
Karadeniz temsilcisi yeni sezon öncesi ikinci kampını Avusturya'da gerçekleştiriyor. Bordo-mavililerin kampı bugünkü Verona karşılaşmasının ardından sona erecek. Trabzonspor, İtalyan temsilcisiyle hazırlık maçını oynadıktan sonra havaalanına gidecek ve Türkiye'ye dönecek. Oyunculara 3 gün izin verildi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Son rakip Verona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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