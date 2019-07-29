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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Son rakip Verona

Son rakip Verona

Trabzonspor, Avusturya Kampı'ndaki son maçında bugün Verona ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin, İtalyan ekibiyle oynayacağı mücadele 19.00'da başlayacak

Fırtına, Avusturya Kampı'ndaki son maçında bugün Verona ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin, İtalyan ekibiyle oynayacağı mücadele 19.00'da başlayacak. Teknik direktör bu maçta da as takımını sahaya sürecek. Karadeniz ekibinin, Avusturya'da oynadığı 3 hazırlık maçı da berabere bitmişti. Haladas ile 0-0, Hoffenheim ile 3-3, Parma ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu uçuş var
Karadeniz temsilcisi yeni sezon öncesi ikinci kampını Avusturya'da gerçekleştiriyor. Bordo-mavililerin kampı bugünkü Verona karşılaşmasının ardından sona erecek. Trabzonspor, İtalyan temsilcisiyle hazırlık maçını oynadıktan sonra havaalanına gidecek ve Türkiye'ye dönecek. Oyunculara 3 gün izin verildi.
  1. 29.7.2019
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