Stoper atağı
Teknik direktör Karaman “Savunmaya bir transfer daha yapmamız gerek” deyince yönetim, scout ekibinin önerdiği isimlerle temasa geçti. Fransız Kolodziejczak (27) ve İtalyan Tonelli (29) gündemdeki iki stoper
TONELLİ DAHA PAHALI
Trabzonspor'un görüştüğü isimlerden Timothee Kolodziejczak'in bonservisi elinde. Adı Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Fransız stoper, hem performansı hem de maliyetiyle bordo-mavili kulübe daha yakın. Ancak Karadeniz temsilcisi, Napoli'nin 29 yaşındaki savunmacısı Lorenzo Tonelli ile de yakın temasta. İtalyan ekibi, Tonelli için 7 milyon euro istiyor. Trabzonspor ile 1 milyon euro kiralama bedeli önerdi. Teklif kabul edilirse oyuncuyla masaya oturulacak.
SERTLİĞİ SEVİYOR
Tonelli eskilerin tabiriyle 'kapı gibi' bir stoper. 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'daki sert futbolun iyi uygulayıcılarından biri. Bu yüzden de ikili mücadele kazanma, hava topu kazanma, top kapma gibi istatistikleri bir hayli yüksek. Önemli bir özelliği de kazandığı bu topları oyuna isabetli şekilde sokması.
İSTİKRAR ABİDESİ
Kolodziejczak geçen sezonu Saint Etienne'de geçirdi. 38 haftanın 36'sında ilk 11 olarak sahaya çıktı. Müthiş bir istikrar abidesi olan 27 yaşındaki defans oyuncusu 3 gol, 3 asistle hücuma da büyük katkı verdi. 7 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Çok nadir sakatlandığı için bu konuda da güvenilir bir isim.
Yunus Emre SEL
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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