Hesaplar Novak’tan
Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile eşleşmelerinin ardından A Spor’a konuştu. Çekyalı Novak’ın Sparta Prag’ı bildiğini kaydeden Ağaoğlu, “Novak bizi Çekya’da ağırlayacak, otel masraflarını karşılayacak” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, “Rakibimiz güçlü, daha zayıf takımlar vardı, güçlü geldi. Ama biz bu turu geçeriz” dedi
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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